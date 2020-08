Automobilist betrapt bij rijden onder invloed van lachgas: ‘Hij was minuut lang niet aanspreekbaar’

Boete voor lachgasge­brui­kers in Leidschen­dam-Voor­burg door verbod in APV

23 oktober Overlast door het gebruik van lachgas wordt in Leidschendam-Voorburg aangepakt door een verbod op de uitgaansdrug op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wie wordt betrapt op het lurken aan een ballon die is opgeblazen met lachgas en anderen daarmee hindert, kan dan een boete krijgen.