Automobilist botst frontaal op politieauto na achtervolging in Den Haag: twee agenten lichtgewond

Stevige kritiek op negatief advies over ereveld gesneuvel­de militairen: ‘pijnlijk en beschamend’

Opnieuw werd er donderdag een klemmend beroep gedaan op het stadsbestuur om een ereveld aan te leggen voor de oorlogshelden die in mei 1940 in Den Haag sneuvelden. ‘Pijnlijk en beschamend’ dat dit nog niet gebeurd is, zei Sjaak Bral in de raadscommissie.

3 december