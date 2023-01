Automobilist botst tegen lichtmast Waldorpstraat

Jaarwisse­ling: ME moet paar keer ingrijpen, veel scooter­bran­den en één persoon raakt vinger kwijt

De jaarwisseling in Den Haag en omliggende gemeenten lijkt zonder grote incidenten te zijn verlopen. Hoewel de Mobiele Eenheid (ME) een paar keer in actie moest komen om straten ‘schoon te vegen’, was het vooral ook feest. Op de spoedeisende hulp-afdeling van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) begon de avond rustig, maar daarna was het weer ‘druk als vanouds’.

1 januari