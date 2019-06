Automobilist crasht tegen informatiebord in Den Haag en vlucht te voet weg

De bestuurder heeft vermoedelijk de bocht verkeerd ingeschat. Hij reed over de stoep, door het gras en kwam tegen het informatiebord tot stilstand. In plaats van de hulpdiensten te bellen besloot de man het op een lopen te zetten. Een omwonende waarschuwde de politie.



De politie doet onderzoek naar de bestuurder en heeft de auto in beslag genomen. Een berger heeft het voertuig afgesleept. Waarom de bestuurder op de vlucht sloeg, is niet bekend.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!