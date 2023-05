Automobilist ernstig gewond bij ongeluk op de N14 bij Den Haag

Twee minuten met Van wc-bril tot zwanger­schaps­test: bij schoonmaak­ac­tie op strand vind je van alles

Het strand van Scheveningen krijgt vrijdag 12 mei een grondige schoonmaakbeurt. In twintig landen vinden er in mei strandopruimactiviteiten plaats in het kader van de Indiase voorzitterschap van de G20. Dit is een losstaande actie, zegt Sebastiaan Verkade, senior projectleider Beach Cleanup Tour. ,,Maar niet minder belangrijk.’’