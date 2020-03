Automobilist flink gewond door ongeval op Wippolderlaan

Haagse Markt mag met streng toezicht en eenrich­tings­ver­keer weer open

26 maart Vanaf morgen is er op de Haagse Markt weer voedsel te koop. Alleen kramen waar levensmiddelen worden verkocht kunnen open, die komen allemaal in één gangpad waar strenge regels gelden. ,,Bij de ingang is controle, er wordt een beperkt aantal mensen binnengelaten”, vertelde wethouder Bredemeijer donderdagmiddag aan de gemeenteraad.