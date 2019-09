Automobilist gewond bij ongeluk op A13 bij Delft

Rico Verhoeven eregast Nationale Sportweek in Den Haag

10:10 Kickbokser Rico Verhoeven is zaterdag eregast tijdens de Stadsspelen. Die vormen de opening van de Nationale Sportweek in Den Haag. Het kickboksfenomeen gaat met wethouder De Mos het podium op. Of zij ook gaan sparren, is nog niet bekend.