Automobilist gewond geraakt bij aanrijding met tram op Erasmusweg

Meerdere hulpdienstvoertuigen kwamen naar de Erasmusweg om het slachtoffer bij te staan. Ook de brandweer was opgeroepen omdat de bestuurder van het voertuig mogelijk bekneld was geraakt, dit bleek echter niet het geval. Wel is de bestuurder gewond geraakt bij het ongeluk, deze is met ondersteuning van ambulance en brandweerpersoneel op de brancard gelegd. Het slachtoffer is daarna naar het ziekenhuis gebracht.



De auto liep flinke schade op aan de deur aan de bestuurderskant. Ook de tram liep schade op. Met een paar streepjes ducttape zijn de loshangende tramonderdelen tijdelijk aan elkaar gemaakt.



Een deel van de weg was door het ongeval even afgesloten. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.