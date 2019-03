Automobilist kiest het hazenpad na ongeluk op Meppelweg

VVD-Kamerleden willen garantie dat na­zi-bun­ker niet in verkeerde handen valt

11:03 Tweede Kamerleden van de VVD hebben Kamervragen gesteld over de verkoop van de voormalige commandobunker van nazi-gouverneur Arthur Seyss-Inquart in Wassenaar. Zij willen, in navolging van veertig prominenten, geleerden en oud-politici, dat het verkoopproces gestaakt wordt tot het kabinet een actieplan over het behoud en beheer van erfgoed en archeologie uit de Tweede Wereldoorlog af heeft.