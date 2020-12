Automobilist met 78 kilo siervuurwerk in wagen aangehouden door politie

Waar was u toen... Waar was u toen... de Royal Christmas Fair niet doorging: de échte Kerstman Ruub Petow ging gewoon aan het werk

14:01 Ruub Petow uit Den Haag is niet alleen al decennia de Sint, die per boot in Scheveningen aankomt en dan een rijtoer maakt. Hij is ook al vele jaren de Kerstman op het Voorhout. Beide evenementen gingen niet door.