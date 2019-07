Automobilist met spoed naar ziekenhuis na aanrijding met vrachtwagen op A4

Toen de automobilist eenmaal uit de auto was, is hij met spoed en onder motorbegeleiding vervoerd naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Team Verkeersongevallenanalyse (VOA) doet onderzoek.



Ter hoogte van Leidschendam werden tijdelijk drie rijstroken van de A4 afgesloten. Hierdoor ontstond een flinke file. Verkeer werd omgeleid via de afrit en oprit bij Leidschendam.



