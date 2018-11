Automobilist racet met 136 km/h door Vreeswijkstraat

De automobilist snelde met 136 kilometer per uur over een gedeelte waar de maximumsnelheid 50 is. Bij snelheidsovertredingen waarbij de automobilist 50 kilometer per uur of meer te hard heeft gereden, vordert de politie het rijbewijs in.



Deze maand liepen meerdere snelheidsduivels in de regio tegen de lamp. Zo raasde een automobilist vorige week in de Koningstunnel met 143 kilometer over de weg en reed een wegpiraat op de A4 bij Schipluiden 236 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur is toegestaan.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!