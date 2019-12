Automobilist ramt geparkeerde auto's in Schilderwijk, verliest kenteken en vlucht weg

Wéér maf­fia-arrestatie in Den Haag: flamboyan­te Haagse ondernemer aangehou­den

8:57 Met elf arrestaties in Napels en één in Den Haag meent de politie een maffiaorganisatie te hebben opgerold die honderden kilo's cocaïne en hasj invoerde via Nederland. Eén van de verdachten is een flamboyante ondernemer uit Den Haag.