Automobilist richt ravage aan op Ferrandweg, vijf geparkeerde auto's geramd

De bestuurder van het voertuig is aangehouden, volgens calamiteitensite District8 had de man te veel gedronken.



De schade aan de geparkeerde voertuigen is flink. Eén van de voertuigen staat met de velg op de stoep door de klap. Een berger moest de voertuigen ophalen. De politie handelde de schadeformulieren met de betrokken partijen af.



Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.



