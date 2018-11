Automobilist richt ravage aan op Lijnbaan

De bestuurder kwam hard door de bocht en vloog tegen een geparkeerde auto aan. Die schoot door de klap weer naar voren en ramde twee fietsen in een fietsenrek.



Na de klap probeerde de automobilist te vluchten, maar hij kwam nog geen twintig meter verder tot stilstand. Hij liep een flinke hoofdwond op, vermoedelijk omdat hij geen gordel droeg. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.



De politie heeft het vermoeden dat de man gedronken had en heeft daarom bloed afgenomen. Het rijbewijs werd ingevorderd.



