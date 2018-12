Automobilist rijdt door na aanrijden scooterrijder in Rijswijk

Van de automobilist ontbreekt nog elk spoor. Volgens een politiewoordvoerder wordt nu een onderzoek ingesteld om te achterhalen wie de doorgereden automobilist is. Hoe de auto eruit zag, is nog niet duidelijk. ,,We zullen daarvoor camerabeelden bekijken en getuigen spreken. In dat kader willen wij dan ook getuigen oproepen zich te melden die meer weten via 0900-8844.”



