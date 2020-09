Automobilist rijdt sloot in en blijkt onder invloed

Verdachte (23) fatale steekpar­tij Den Haag 90 dagen langer vast

24 september De 23-jarige verdachte die op zondag 13 september is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een fatale steekpartij in een woning aan de Schoutendreef in Den Haag, blijft de komende 90 dagen in voorarrest. Dit heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag besloten, meldt het OM donderdag.