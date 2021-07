Automobilist rijdt tegen opengaande Oude Tolbrug in Leidschendam

Den Haag binnenkort te zien in an­ti-rom­com op Netflix? ‘Hij weet niet dat zij nooit klaarkomt’

6 juli Een filmscript van de Haagse Joosje Duk (26) is de winnaar van een wedstrijd door streamingservice Netflix. Het verhaal speelt zich af in Den Haag en is een ‘anti-romcom’. ,,Ik wilde een realistische weergave van de vrouwelijke seksualiteit.”