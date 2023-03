Automobilist rijdt tussen wandelaars: blijkt zonder rijbewijs in spookvoertuig te rijden

de kwestie Huurder met drugsver­sla­ving in de wijk? ‘Dit mag nooit gebeuren!’

Mogen woningcorporaties huurders met zware problemen tussen ouderen en gezinnen plaatsen? Wij vroegen het de lezers van AD Haagse Courant naar aanleiding van problemen in de Bakkersstraat, een nette straat in het Haagse centrum. Waar het leven van bewoners in een nachtmerrie veranderde sinds de komst van een verslaafde buurvrouw. Onze lezers zeggen hierover: ‘Deze mensen horen niet thuis in een gewone wijk.’