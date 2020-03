Automobilist rijdt zich vast in gras van trambaan bij Zwarte Pad in Scheveningen

Een automobilist die vannacht een stuk ging rijden, reed zichzelf vast bij de keerlus van de tram bij het Zwarte Pad in Scheveningen. Met behulp van voorbijgangers kwam het voertuig nog een paar meter vooruit, maar daarna was het vastgereden in het gras. Een berger heeft uiteindelijk de auto van de trambaan afgehaald. Volgens calamiteitensite District8 had de bestuurder te veel gedronken.