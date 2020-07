Automobilist scheurt met 101 kilometer per uur over Lozerlaan en kan direct rijbewijs inleveren

Van wieg tot graf Jan was niet geïnteres­seerd in plantjes, maar de tuinbouw had wel baat bij zijn uitvindin­gen

20:02 Hij vond een heftruck uit voor ruwe terreinen en bouwde de eerste elektrotrekker voor in de kas. Praktische uitvindingen die gemeengoed werden in de Nederlandse tuinbouw. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Jan Grootscholten (19 december 1947 – 14 juni 2020).