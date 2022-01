Automobilist scheurt met 149 kilometer per uur door tunnel: ‘Hij mag zich binnenkort verantwoorden’

Gemeenten zitten financieel in zwaar weer: de miljoenen­te­kor­ten vliegen je om de oren

Bibliotheken die de deuren moeten sluiten en plantsoenen die nog maar nauwelijks worden onderhouden. De gemeenten in de Haagse regio zijn begonnen met bezuinigingen, of bereiden zich daarop voor, omdat het geld op is. Dankzij het nieuwe kabinet is er zelfs nog zwaarder weer op komst: ,,Het is genoeg zo. Het wordt tijd dat we taken gaan weigeren.’’

16 januari