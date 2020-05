Automobilist verliest controle over het stuur en zorgt voor ravage in Rijswijk

Haagse partijen uiten zorgen in open brief: ‘Niet gerust over manier waarop handhaving plaats­vindt’

30 april Terwijl de vrijheden van burgers in de strijd tegen corona flink worden ingeperkt, heeft de lokale politiek niets meer te zeggen. Dat kan zo niet langer, vinden vier linkse partijen in de Haagse gemeenteraad, nu er drones van de politie over de stad vliegen en tientallen boetes worden uitgedeeld.