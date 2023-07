Automobilist vliegt uit de bocht en raakt voorwiel kwijt bij crash

Grote bus voortaan geweerd uit woonwijk; ‘asobak’ wordt (voorlopig) met rust gelaten

Bussen die langer zijn dan 6,00 meter mogen in Den Haag vanaf nu ’s avonds en in het weekeinde alleen nog maar parkeren op bedrijventerreinen. In de woonwijken mogen bestuurders van deze voertuigen alleen overdag tijdens werkdagen hun busjes parkeren. Voor overlastgevende ‘asobakken’, die slechts 10 centimeter korter zijn, is niets geregeld.