Automobilist ziet scooter over het hoofd en knalt er bovenop

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer in de rubriek Lieve Rachel: de wondere wereld van bodybuilding, een sport die in de jaren zestig duizenden enthousiaste kijkers trok.

26 augustus