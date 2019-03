Automobilist zwaargewond bij ongeluk op Juliana van Stolberglaan

Volgens omstanders zou het mis zijn gegaan bij een inhaalmanoeuvre. De bestuurder wilde een ander voertuig inhalen en raakte eerste te stoep, schampte een geparkeerde auto en kwam daarna tegen een boom tot stilstand.



Door de dichte mist kon het Mobiel Medisch Team (MTT) niet met helikopter uitrukken. Een voertuig van het team was daarom aanwezig om het slachtoffer te ondersteunen. De man is vermoedelijk een personeelslid van een ambassade of consulaat afgaande op het kenteken.



De weg is tijdelijk afgesloten.



