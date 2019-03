Automobilist zwaargewond geraakt bij ongeluk op Juliana van Stolberglaan

Coffeeshops Coffee­shops in Den Haag onevenre­dig verdeeld over de stad

21 maart De coffeeshops in Den Haag moeten beter over de wijken worden verspreid. Dat vindt GroenLinks. De partij pleitte gisteren, tijdens een vergadering over het integraal veiligheidsplan, voor verplaatsing van een aantal coffeeshops. Deze zitten nu in clusters bij elkaar, zoals in het Valkenbos- en Zeeheldenkwartier.