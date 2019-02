Automobiliste knalt op geparkeerde auto in Rijswijk

Reportage De computer die de wereld gaat veranderen

16:25 Quantummechanica is niet te begrijpen. Professor Leo Kouwenhoven, die van het vakgebied zijn levenswerk maakte, snapt het zelf ook niet. Wat hij wel weet, is dat de quantumcomputer die hij aan het ontwikkelen is in het net geopende Quantum Lab in Delft de wereld gaat veranderen.