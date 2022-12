Automobiliste ramt met Audi lantaarnpaal uit de grond en moet mee naar politiebureau

OM: groep Chinezen produceer­de voor tientallen miljoenen euro’s harddrugs in huizen en loodsen

Justitie houdt een groep Chinezen verantwoordelijk voor de massaproductie van duizelingwekkende hoeveelheden pillen en andere harddrugs, straatwaarde tientallen miljoenen euro’s. Ze verstopten hun drugs en labs in bewoonde huizen en in bedrijfspanden in Den Haag, Zoetermeer, Voorburg, Vlaardingen, Berkel en Rodenrijs en Rotterdam.

8 december