Automobiliste verliest macht over het stuur en knalt tegen boom

De bestuurster verloor, vermoedelijk door gladheid, de macht over het stuur. ,,De auto werd onbestuurbaar en kwam tegen een boom tot stilstand”, meldt calamiteitensite District8. Door de impact van de klap werd de airbag geactiveerd.



Hulpdiensten snelden naar de straat. Ook de brandweer was uitgerukt omdat de vrouw mogelijk bekneld zat, maar bij aankomst van de politie bleek de vrouw al zelfstandig uit de auto te zijn gestapt. Inzet van de brandweer was daarom niet nodig.



De vrouw raakte licht gewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.