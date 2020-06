Automobilisten balen als stekker van afsluitingen: ‘Ik moet nu een half uur omrijden’

Live | Jongen (17) liep met zijn zusje op straat toen Tadeusz C. hem aanviel met een mes

10:16 Tadeusz C., de man die verdacht wordt van het neersteken van vier mensen in februari 2019 aan de Van Alkemadelaan in Den Haag, verschijnt vandaag voor de rechter. C. (42) wordt een poging doodslag, mishandeling en bedreiging ten laste gelegd. Verslaggever Bart Lelieveld is bij de zaak en doet verslag.