Automobilisten opgelet: drukke verkeersader Schedeldoekshaven gaat tijdelijk dicht

De bouw heeft een grote impact op het verkeer. Als de drukke verkeersader begin 2019 sluit, moet de bulk aan verkeer die hier overheen rijdt gebruik maken van de naastgelegen Ammunitiehaven. Die wordt zo ingericht dat het verkeer, zowel auto’s, trams als fietsers, hier in twee richtingen overheen kan.



De ingreep is nodig omdat het niet veilig is om over de Schedeldoekshaven te rijden in de periode dat hier gebouwd wordt. Er kunnen materialen naar beneden vallen. De bouw vereist twee ‘veiligheidszones’. De grootste meet een afstand van 23 meter. De beschikbare ruimte voor het verkeer krimpt hierdoor met twee derde, meldt wethouder Boudewijn Revis in de laatste kwartaalrapportage over de ontwikkelingen in het Spuikwartier.