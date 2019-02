Automobilisten opgelet: Prins Clauslaan meerdere keren afgesloten

VIDEo Jong, sociaal en toch eenzaam: Den Haag trekt geld uit voor eenzaam­heid

12:13 Sander Ritman is jong (34), heeft een goede baan, een leuke vrouw en gezonde kindjes. Een gelukkige vader in de bloei van zijn leven, zou je denken. Maar niets is minder waar, want hij voelt zich eenzaam. En hij is niet de enige. Het college van b en w trekt 2,5 miljoen euro extra uit om eenzaamheid in Den Haag terug te dringen.