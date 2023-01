Automobilisten wacht forse hinder: Haagse Neherkade twee weken dicht door lek in waterleiding

Vrouw (44) op straat verkracht door onbekende man, politie deelt beelden van camera's in de buurt

Een nog onbekende man heeft in Leidschendam een 44-jarige vrouw verkracht op straat. Het slachtoffer werd eerst meerdere keren betast, even verderop hardhandig op de grond geduwd en vervolgens verkracht, stelt de politie. Vlak voor het ‘zeer ernstige zedenmisdrijf’ is de man vastgelegd op beveiligingscamera's.

11 januari