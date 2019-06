Automoblist neemt benen na crash op A4

Stad gaat coffee­shops meer versprei­den

10:00 Den Haag gaat in opdracht van de gemeenteraad coffeeshop-houders rond de Weimarstraat en in het Zeeheldenkwartier actiever aansporen zich elders in de stad te vestigen. Een motie van die strekking van GroenLinks en de VVD werd gisteravond unaniem aangenomen.