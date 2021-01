Autoriteiten kijken toe hoe feestvierders alle regels aan laars lappen: ‘Het is ze weer gelukt. Vrijstaat Duindorp’

,,Gelukkig nieuwjaar”, schalt een dame over het Tesselseplein. Skinny jeans aan, zwarte jas. Het blonde haar in een paardenstaart. Drank in haar hand. Ze spreidt haar armen met een juichgebaar in de lucht. Haar stem gaat verloren in het gedreun op straat. Vuurpijlen schieten met veel lawaai de lucht in en ontvouwen zich boven de hoofden van de Duindorpers tot fonteinen.