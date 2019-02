Autoruit ingeslagen en in brand gestoken op Vlamenburg

Cel geëist voor seks met scholiere (15) uit Den Haag

31 januari Vijf klanten van de middelbare scholiere uit Den Haag, die door haar loverboy in de prostitutie was gedwongen, hadden niet in de gaten dat ze pas 15 jaar oud was. De officier van justitie vindt dat geen excuus. Hij eist celstraffen tot twee jaar.