Autoruitsloper niet onder de indruk van politieoproep

,,Of je toont als dader ballen en je komt je melden aan ons politiebureau óf wij starten een onderzoek, maar dan komen wij je halen. Denk er even over na." Dat was de boodschap die de politie vrijdag in op Facebook publiceerde. In het bericht staat verder dat de dader zo handig is geweest om een persoonlijk voorwerp achter te laten.