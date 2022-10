Auto’s knallen op elkaar in Rijswijk: meerdere gewonden

Gegijzelde man (41) ontsnapt na twee weken, springt van drie hoog naar beneden en meldt zich bij politie

Een 41-jarige man uit Chili is meer dan twee weken lang gegijzeld in een woning in Den Haag, waar hij volgens de politie zwaar werd mishandeld. De Chileen ontkomt aan zijn kidnappers als hij op 26 september van drie hoog uit het raam springt en zich met een gebroken rug, gebroken heup en brandwonden meldt bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

21 oktober