Autospiegels kwijt? Politie heeft ze

Nog tien witwasza­ken in beeld bij spookwonin­gen in Den Haag

11:21 De inval bij de zogeheten spookwoningen in Den Haag afgelopen voorjaar was een van de grootste politieacties in Den Haag ooit. Met de veroordelingen afgelopen week, is de zaak echter nog niet afgerond. Er lopen in elk geval nog onderzoeken naar tien witwaszaken.