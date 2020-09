Autostylingbedrijf ook de dupe van ex-man Barbie: ‘Ik ben bang dat ik naar mijn geld kan fluiten’

De FIOD hield gisteren drie Hagenaars en een man uit Monster aan in een onderzoek naar grootschalige handel in goederen met vervalste merken. Een van de verdachten in de zaak is Michael van der Plas, de ex-man van Samantha ‘Barbie’ de Jong. In het kader van het onderzoek is gisteren de Mercedes, die het bedrijf van Kruithof net in nieuwe folie had gezet, in beslag genomen. ,,We hebben hard aan die auto gewerkt. Het is echt zonde. Hopelijk wordt ie uiteindelijk nog verkocht. Dan heeft tenminste iemand er nog plezier van.”