Autoverhuurder wijst klanten op overlast 'toeterstoet'

Volgens het politieteam Overbosch komt het 'regelmatig' voor dat er meldingen over asociale trouwstoeten binnenkomen. ,,Dat gebeurt dan voornamelijk van en naar trouwlocaties", licht een woordvoerster van de politie toe. ,,Overtredingen die begaan worden zijn onder meer onnodig claxonneren, fout parkeren, door rood licht rijden en onnodig wisselen van baan." Doorgaans worden meldingen hierover gedaan door omwonenden of automobilisten.



In april leidde een Marokkaanse trouwstoet in Duindorp tot een vechtpartij. In Rotterdam wordt zelfs gepleit voor een hardere aanpak van asociale bruiloftsgangers. In Den Haag vroeg de PVV hier in mei aandacht voor.