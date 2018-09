Avocado's en vanille komen straks gewoon uit onze kas

Het is zeker niet de grootste kas van Nederland, maar wel de drukstbezochte. Elk jaar komen er bij de één hectare grote onderzoekskas in de Bleiswijk van de Wageningen Universiteit en Research (WUR) tussen de 4500 en 5000 'gewone' bezoekers en professionals langs. Denk bij dat laatste aan kwekers, tuinbouwtoeleveranciers en internationale delegaties. Onlangs werd een Nigeriaans gezelschap rondgeleid dat in Nederland op handelsmissie was.



Want wat hier aan de Violierenweg wordt onderzocht, is al vaak belangrijk én lucratief uitgepakt voor een sector waarin enorm veel geld omgaat. In de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, zoals het officieel heet, wordt jaarlijks zo'n 22 miljard euro omgezet.



Dat de voormalige Landbouwuniversiteit juist dit deel van Zuid-Holland is neergestreken met hun onderzoekskassen is niet zo vreemd. Het zuidelijke deel van de provincie heeft met de 'tuinbouwgemeenten' Westland, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, maar ook diverse plaatsen op Voorne-Putten een uiterst bepalende rol in deze sector.