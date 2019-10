Avond over Koos Hertogs uitverkocht

video Drievoudig moordenaar Michael B. tien jaar cel in om ontploffin­gen bij coffee­shops in Delft

15:34 Michael B. (42) is vandaag door de rechtbank veroordeeld tot 10 jaar cel voor het laten ontploffen van granaten bij coffeeshops in de Delftse binnenstad. Dean P. (24) is hiervan vrijgesproken, maar moet wel de cel in voor wapenbezit.