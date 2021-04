Avondklok voor katten redt veel vogels: ‘Hou ze gewoon na 20.00 uur binnen’

Door katten binnen te houden als het donker is, worden veel jonge vogeltjes gespaard. Zeker nu het broedseizoen in volle gang is. Uit onderzoek van de Vogelbescherming blijkt dat er jaarlijks zo’n 18 miljoen vogels gedood worden door huiskatten en verwilderde katten. De kattenbezitter is in overtreding wanneer de kat een beschermde diersoort vangt.