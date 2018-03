‘Avondklok’ voor ouderen in Rijswijk moet hen beschermen tegen dief

Deze manier om het aantal slachtoffers van babbeltrucs terug te dringen is nog niet eerder uitgeprobeerd. Ingrijpen is echter nodig, want vorig jaar kwam deze vorm van misdaad maar liefst 197 keer voor.



,,De tijdlimiet is een advies’’, verduidelijkt Erik van der Veer. Hij is coördinator van de buurtpreventieteams in Rijswijk die samenwerken met de plaatselijke politie. ,,Mijn eigen kinderen mogen de deur ’s avonds ook niet open doen.’’



Ouderenbond ANBO begrijpt de noodzaak om ouderen te beschermen tegen babbeltrucs, die vaak resulteren in diefstallen of overvallen. ,,Maar als je iemand wilt beroven is dat niet voorbehouden aan een tijdstip’’, zegt een woordvoerder van de bond. ,,Criminelen kunnen ook overdag toeslaan. Ons advies aan mensen bij wie wordt aangebeld is dan ook: niet beleefd zijn. Dat zijn veel mensen wel. Ze denken dat ze onfatsoenlijk zijn als ze iemand niet te woord staan. Daar komt bij dat veel mensen van zichzelf denken dat ze assertief reageren als er iemand voor de deur staat die ze niet kennen. Maar dat blijkt in de praktijk helemaal niet zo te zijn.’’



Dat criminelen het vaker voorzien hebben op ouderen is zeker. ,,Ze denken dat ouderen meer contant geld in huis hebben en ze gaan er vanuit dat ze fysiek minder sterk zijn.’’