Avondwinkel in Voorburg overvallen, politie zoekt in omgeving naar dader(s)

Blue Marlins blijft professio­na­li­se­ren na nieuwe landstitel: ‘Ik verbaas me over de mogelijkhe­den hier’

De zwemmers van Blue Marlins uit Den Haag hebben de landstitel in de eredivisie met succes verdedigd. Met 500 talentvolle wedstrijdzwemmers en tientallen trainers ziet de toekomst er in het Hofbad rooskleurig uit, al wil het collectief de professionalisering verder doorzetten. ,,We moeten stoppen met opleiden voor Amsterdam en Eindhoven.”