Avonturia en Secrid winnaars van Haagse Parels: ‘Op beide bedrijven zijn we erg trots’

Tijdens de netwerkbijeenkomst The Hague Inspired in World Forum The Hague zijn de zogeheten Haagse Parels uitgereikt. Avonturia de Vogelkelder is de winnaar van de onderscheiding in de categorie familiebedrijf, het bedrijf Secrid ging er in de categorie uitzonderlijke bijdrage met de hoofdprijs vandoor.