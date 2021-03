Avonturier Hans Wiesman overleden: Dakota jager en oprichter Club Westwood in Den Haag

Hans Wiesman is zo’n man op wie iedereen verliefd is of stinkend jaloers. Hij ziet er niet alleen vreselijk goed uit, maar doet ook dingen waarvan een ander alleen maar kan dromen. Zoals al jong op een Harley rijden, lange afstand zeilen en de wereld over reizen om wrakstukken op te sporen van de karakteristieke Douglas DC-3/Dakota vliegtuigen om ze te conserveren voor musea en themaparken of in delen te gebruiken om spectaculaire designmeubelen en objecten van te maken.