Avontuurlijke hond reist eerste klas van Den Haag naar Leiden

Vondst crystal meth in Wateringen: ‘Balen dat dit op ons terrein gebeurt’

11:32 Bij de BIZ in Wateringen waren geen aanwijzingen dat er iets niet in de haak was bij het pand waar de politie gisteren vierhonderd kilo methamfetamine aantrof. Dat laat voorzitter Ron Zee weten. ‘Balen dat het op ons terrein gebeurt, maar we zijn blij dat ze zijn gepakt.’